Der Eiertanz um die Gagen für Mikl-Leitner & Co.

Wenn es darum geht, was der Bund – also letztlich der Steuerzahler – alles bezahlen soll, stehen Niederösterreichs gewählte Denker und Lenker mit ihren Forderungen gerne in der allerersten Reihe. Geht es allerdings um die eigenen Bezüge, macht sich in den politischen Führungsrängen unseres Bundeslandes beredtes Schweigen breit.