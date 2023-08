Vom „grünen“ Festival über Blues bis Sautrog-Gaudi

Fürs Wochenende wird endlich wieder sommerliches Wetter versprochen, deshalb haben wir für Sie ein paar extrafeine „Outdoor“-Tipps: Von der Opern-Gala in Schärding übers Freiluft-Kino in Altheim, vom Skateboard-Event in Kirchdorf an der Krems übers Sautrogrennen in Kleinreifling bis hin zu einem Kriminalfall für Hobbytüftler in Wels reicht das Angebot. Abwechslung ist also garantiert!