Bitte nicht lächeln: Canons PowerShot PX im Test

„Bitte lächeln!“ - diesen Satz habe ich schon als Kind gehasst. Oftmals war mir einfach nicht danach, wenn irgendjemand zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen und anderen Feiern mit einer Kamera auf mich „draufhielt“. Wahrscheinlich habe ich deshalb Jahre später Fotografie zu meiner Leidenschaft gemacht, um hinter die Kamera zu wechseln. Wer von mir fotografiert wird, muss demnach auch nicht fürchten, sich vor meiner Kamera verstellen zu müssen - die besten Aufnahmen entstehen zumeist ohnehin zwischen den Aufnahmen, heißt es, also in jenen äußert kurzen Momenten, in denen die zu fotografierende Person für einen Augenblick vergisst, dass sie fotografiert wird und aus sich herauskommt.