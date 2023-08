Nach „Stromschlag“ sind Sturms Millionen weit weg

So war es keine Überraschung, dass Goalie Scherpen (wirkte fehlerhaft) und Co. bei den de-Jong-Festspielen Zaungast waren. Bakayoko-Flanke, de Jong per Kopf zum Ersten (22.). Scherpen-Abwehr in die Mitte, de Jong zum Zweiten (32.). Man wurde bereits an Sturms Feyenoord-Desaster 2022 (0:6) erinnert. Nur Stankovics Kopfball-Tor (40.) war ein Hoffnungsschimmer.