Hürdensprinter Enzo Diessl: Gold bei Junioren-EM

Enzo Diessl reiht sich damit in große Namen der österreichischen Leichtathletik ein! Linda Horvath (Hoch 1,92 m) und Günther Weidlinger (3000 m Hindernis 8:51,45) hatten jeweils in Ljubljana 1997 sowie später dand Lukas Weißhaidinger (Diskus 63,83 m) in Tallinn 2011 Goldmedaillen gewonnen. Jetzt also folgte Enzo Diessl, der seiner großen Favoritenrolle standhielt. Mit 13,11 Sekunden ist heuer m U20-Bereich sogar die Nummer 1 weltweit.