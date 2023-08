Plätze begrünen, Asphaltwüsten aufbrechen

-Bäume pflanzen: Öffentliche Räume und stark frequentierte Plätze sollen gezielt und flächendeckend mit Bäumen bepflanzt werden: „Machen wir Dorfplätze zu Oasen, wo Menschen sich abkühlen können“, wünscht sich Weber fünf Bäume und eine Wasserfläche für jeden Marktplatz.

-Fassaden begrünen: Begründete Fassaden sind nicht nur optisch eine Aufwertung, sie kühlen auch die Umgebung, speichern Wassern, reinigen die Luft und bieten Tieren und Pflanzen einen wertvollen Lebensraum. „Wir setzen uns daher zum Ziel, dass in den nächsten fünf Jahren alle Gebäude im Eigentum des Landes begrünt werden.“

-Beton aufbrechen: Beton ist bekanntlich der Hitzespeicher schlechthin, zudem kann das Wasser nicht versickern. „Ersetzen wir Asphalt auf Parkplätzen durch Kies oder Rasengittersteine, damit Wasser versickern kann. Das kühlt an heißen Tagen und schützt bei Starkregen“, will Hammerer graue Asphaltwüsten entsiegeln.