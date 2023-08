„Exorzist“-Regisseur William Friedkin ist tot

Zwei Oscars für „Der Exorzist“

Sogar für zehn Trophäen war im Jahr 1974 „Der Exorzist“ nominiert - darunter für Regie und die Schauspielerinnen Linda Blair und Ellen Burstyn. Zum ersten Mal überhaupt hatte ein Horrorfilm auch Chancen in der Top-Sparte „Bester Film“. Am Ende holte „Der Exorzist“ die Oscars für das beste Drehbuch und den besten Ton. Kritiker verpassten dem Klassiker das Prädikat „gruseligster Film aller Zeiten“. Kinogänger fielen in Ohnmacht, andere übergaben sich: So schauerlich waren die Szenen, in denen zwei Priester versuchen, der kleinen Regan, gespielt von Blair, den Teufel aus dem Körper zu treiben.