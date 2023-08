Spurs lehnen Bayerns Rekord-Angebot für Kane ab

Rund 29 Mio. Euro unter den Vorstellungen

Der deutsche Rekordmeister liege mit seinem letzten Angebot rund. 25 Mio. Pfund (rund 29 Mio. Euro) unter dem, was sich der Klub aus der Premier League vorstellt, heißt es. Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei Bayerns Vereinsführung. Im ersten Pflichtspiel der Münchner am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig wird Kane nach den jüngsten Berichten wohl definitiv nicht dabei sein. Tottenham startet am Sonntag in die neue Premier-League-Saison - Stand jetzt mit Kane.