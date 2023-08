Kane trifft viermal - Trainer-Spitze gegen Bayern

„Einer der Besten der Welt“

Zumal ebendieser gegen Donezk wieder einmal unter Beweis stellte, was er alles kann: alles. Ob per Elfmeter, per Abstauber oder Linksschuss - Kane bediente sich wieder einmal der gesamten Bandbreite des Toreschießens, erzielte die ersten vier Tore des Spiels, ehe er in der 80. Minute ausgewechselt wurde. „Er ist ein fantastischer Stürmer, einer der besten der Welt“, jubelte Trainer Postecoglou. Und: „Fakt ist, dass er aktuell Vertragsspieler bei Tottenham Hotspur ist.“