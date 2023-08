My Ugly Clementine: Mit der Liebe zum Unperfekten

Der Ausarbeitungs- und Schreibprozess ging viel kollektiver vonstatten?

Kovacs: Die erste Single „Are You In“ war als allererster Song fertig, das war im Winter 2021. Im Jänner 2022 fingen wir an und die heiße Phase begann in Tschechien bei Nastis Verwandtschaft, wo wir an der Grenze zu Polen in einem wunderschönen Haus arbeiten konnten. Wir haben alles zusammengepackt und haben dort geschrieben, eingespielt und produziert. Da war überhaupt nichts rund um uns - vielleicht ein paar Schwarzbären. (lacht) Am Ende waren es nur drei oder vier Tage, aber wir haben viel geschafft und hatten eine klare Vision. Sophie ist immer noch das Mastermind. Sie schreibt die Sounds und dominiert die Produktionsebene. „The Good Life“ ist ein bisschen riskanter, weil wir mehr an den Rand und an die Grenze gehen. Wir haben uns mehr getraut und man spürt, dass vieles zusammenkommt und wir sehr nah und intim über Dinge gesprochen haben, die uns wichtig sind und berühren.

Ronck: Das Album kann man auch so hören, dass man als Gruppe wohin fährt und sich über aktuelle Themen austauscht und individuelle Dinge teilt. Wir haben alle drei sehr unterschiedliche musikalische Zugänge, sind aber alle auf einer Singer/Songwriter-Ebene verwurzelt. Auch inhaltlich und textlich.

Kovacs: Ich bin schon ein bisschen für die weirden Sachen zuständig. Bei „No“ etwa habe ich geschaut, dass ich mein Riff reinbringe. (lacht) Ich habe mir gewünscht, dass wir so märchenhaft zusammenarbeiten können, aber nicht damit gerechnet. Dass es dann so gut funktioniert, hätte ich mir nicht träumen lassen.

Ronck: Die Platte ist genauso geworden, wie wir aufgenommen haben. Um 20 Uhr wurde der Song fertiggestellt, um 20.30 Uhr aufgenommen. In dem Haus in Tschechien hatten wir keine Drums mit, also haben wir auch viel in Österreich eingespielt.