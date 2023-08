Gerald Scheiblehner (Trainer Blau-Weiß Linz): „Ein unglaubliches Spiel, eine unglaubliche Moral meiner Mannschaft. Wir waren eigentlich schon tot, aber die Mannschaft glaubt immer an sich und wir haben wieder bewiesen, dass wir zurückkommen können. Vom Auftreten her war es heute ein großer Schritt nach vorne gegenüber dem Spiel zum Auftakt in Wolfsberg. Für die Mannschaft und das Umfeld war der Punkt wichtig, damit der Glaube da ist. Das tut gut für den Kopf, ein unglaublich wichtiger Punkt in Richtung Samstag. Wir müssen viele Phasen im Spiel viel besser machen, weil der LASK eine unglaubliche Qualität hat. Im Fußball ist ein gutes Gefühl sehr wichtig, und das haben wir heute bekommen. Wenn du fünf Gegentore in zwei Spielen bekommst, dann musst du froh sein, dass du einen Punkt hast.“