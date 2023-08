Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Der Einstand in der Fußball-Bundesliga ist Aufsteiger Blau-Weiß Linz missglückt. Beim Heimdebüt im neuen Stadion an der Donaulände wollen es die Blau-Weißen am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) besser machen und gegen den TSV Hartberg die ersten Punkte holen. „Wir waren mental ein bisschen überfordert und haben mehr Probleme mit uns selber als mit dem Gegner gehabt“, resümierte Trainer Gerald Scheiblehner die Leistung bei der 1:2-Niederlage vergangenes Wochenende beim WAC.