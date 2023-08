NÖ-Feuerwehrleute lauern in Frankreich Flammen auf

Hilfseinsatz und Ausbildung für 49 niederösterreichische Feuerwehrleute in Marseille und Korsika. Mit wertvollen Erfahrungen aus der Fremde will man damit auch daheim besser gerüstet sein. Nach den Fluten in Kärnten setzte sich auch hier ein Einsatztruppe aus Niederösterreich unverzüglich in Bewegung.