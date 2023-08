Koubek: „Ein Fest für die ganze Familie“

Unglaublich, was hier schon in der Qualifikation los war. So lief es auch in den Anfangszeiten meiner Karriere ab, da war in Tirol immer die Hölle los. Nach den Zeiten von Thomas Muster war die Euphorie ein wenig abgeflacht, später gab es Probleme mit der Lizenz. Aber das neue Team rund um Turnierboss Alexander Antonitsch hat in Kitzbühel in den vergangenen Jahren Großartiges auf die Beine gestellt. Ein Fest für die ganze Familie. Das Turnier wird von Jahr zu Jahr verbessert, es geht ständig bergauf. Das wissen alle zu schätzen. Fans, Spieler und Partner sind happy.