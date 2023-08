„Wenn Thiem siegt, gewinnt auch ganz Kitzbühel“

Was das Wochenende rund um das Hahnenkammrennen im Winter für die Wirtschaftstreibenden in Kitzbühel ist, ist im Sommer das Generali Open. Das Event, das derzeit in der Gamsstadt stattfindet, lockt rund 50.000 Besucherinnen und Besucher an. In etwa 80 Prozent davon übernachten auch in Kitzbühel. Die Aufenthaltsdauer liegt bei vier Tagen. Für den Sommer sei dies überdurchschnittlich lang.