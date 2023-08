100 Meter in 22 Sekunden: Wirbel um „Sprinterin“

Brauchte fast doppelt so lang

Die 20-jährige Nasra Abukar Ali war bei den Studentenspielen in Chengdu beim 100-m-Vorlauf am Dienstag erst nach 21,81 Sekunden ins Ziel gekommen, das Video davon verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Ali war damit mehr als zehn Sekunden langsamer als Siegerin Patrizia van der Weken aus Luxemburg (11,22 Sek.). Die Österreicherin Magdalena Lindner gewann die Bronzemedaille (11,44).