Familienvater drei Tage vor Weihnachten gekündigt

Über 24 Jahre war der Mann in einem Unternehmen beschäftigt, als ihn sein Arbeitgeber während eines Krankenstandes per Telefonanruf kündigte. Der Betroffene suchte sogar noch das Unternehmen auf, wo ihm dann auch die Kündigung noch schriftlich bestätigt wurde. Im Oktober 2023 hätte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert und somit Anspruch auf ein Jahresgehalt an Abfertigung gehabt, berichtet die Arbeiterkammer Oberösterreich.