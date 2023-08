Das bietet der Wiener Immo-Markt

Jeder Bezirk hat so seinen eigenen Flair und gewissen Reiz, warum Menschen dort leben möchten. Einen mehr schafft ein neues Meidlinger Immobilienprojekt in der Breitenfurter Straße. Ab Mitte Dezember beginnt hier der Verkaufsstart für 44 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Eine davon könnte schon bald Ihnen gehören. Die 43m² große 2-Zimmer-Wohnung zuzüglich 3,5m² großer Loggia wird mit einer hochwertigen Innenausstattung übergeben. Dielenböden in den Wohnräumen, großformatiger Feinstein in den Nebenräumen und Bädern, sowie ein Sonnenschutz und eine Fußbodenheizung sind nur einige der Highlights dieses Kaufobjektes. Die Heizung und Warmwasserbereitung erfolgt durch eine moderne Luftwärmepumpe. Eine hauseigene Photovoltaikanlage erzeugt zusätzlichen grünen Strom für das ganze Haus. Eine Immobilie, in der Sie nachhaltig wohnen und sich wohlfühlen können!