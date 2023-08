Kilometerlanger Stau nach Lkw-Unfall auf A9

Ladung in Führerhaus gedrückt

Der 57-Jähriger krachte in den vorderen Lkw, dieser wurde durch den Aufprall in den ersten Lkw eines 48-jährigen Lenkers geschoben. Wodurch dessen Beladung, eine schwere Arbeitsmaschine, in das Führerhaus gedrückt wurde. Der 48-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH-Univ. Klinikum Graz geflogen werden.