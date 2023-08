Evakuierte Rhodos-Touristen bekommen Gratisurlaub

Gelten soll dies für Touristen, die wegen der Waldbrände auf Rhodos in den vergangenen zehn Tagen ihren Urlaub abbrechen mussten. Dafür sollen sie im Frühjahr oder alternativ im Herbst 2024 eine Woche gratis auf der Insel urlauben dürfen, wie der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis dem britischen Sender ITV am Mittwoch in einem Interview schilderte. Wo man einen entsprechenden Antrag stellen kann, blieb zunächst unklar.