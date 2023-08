Schwere Vorwürfe gegen das Pflegeheim Hülgerthpark

Verschiedene Dienstpläne und Schikane

„Es mangelt massiv an Personal, wir hatten kaum mehr Zeit für die Bewohner, was zu einer verminderten Betreuungsqualität führte. Es gab sogar zwei verschiedene Dienstpläne. Einen offiziellen und einen echten, also wo die tatsächliche und geringere Besetzung draufstand“, so eine weitere Ex-Angestellte. Außerdem habe es häufig Abmahnungen gegeben, die nicht gerechtfertigt gewesen wären. „Wenn man der Pflegedienstleitung nicht zu Gesicht stand, wurde man regelmäßig vorgeladen. Es war eine Schikane.“