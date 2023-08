Mehr Kassenstellen bringen nicht mehr Ärzte

Damit spielt die ehemalige Ministerin die Ankündigung der Bundesregierung an, gegen den Ärztemangel im Land zusätzlich 100 Kassenstellen zu schaffen. „Vorher waren es 300 offene Plätze, die nicht besetzbar waren, dann sind es eben 400“, kritisierte Kdolsky in der ORF-„ZiB 2“ am Dienstag.