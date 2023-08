„Sebastian hat sich den Status verdient“

… davon will sich Dominic Thiem nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Klar ist das bei weitem nicht, was ich mir vorstelle“, gesteht der 29-Jährige ein, „lief die Entwicklung in den letzten Monaten nicht so wie geplant. Aber ich fühle, dass ich gegen jeden eine Chance habe.“ Vor allem in Kitzbühel in der heutigen Night-Session gegen Facundo Bagnis, den er vor einer Woche in Umag zum Auftakt eliminiert hat. „Hier gibt’s viele Top-Erinnerungen für mich - ich bin zuversichtlich.“