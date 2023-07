Kitzbühel LIVE: Ofner und Thiem im Doppel-Einsatz

Im Einzel geht es für Thiem am Dienstag (19.30 Uhr) an der Stätte seines ersten Österreich-Turniersieges auf der Tour (2019) gegen jenen Gegner, den Thiem erst in der Vorwoche gewonnen hat. Den Argentinier Facundo Bagnis hatte der US-Open-Sieger 2020 In Kroatien nach einem fordernden Match mit 6:4,7:5 in Griff, nun will der Südamerikaner Revanche. Ofner hat in Runde eins indes ein Freilos.