ÖSV-Stars zeigen bei Show-Match in Kitzbühel auf

Vorjahresfinalist Filip Misolic ist indes am Montag in Runde eins des Kitzbüheler ATP-Tennisturniers ausgeschieden. Der Steirer unterlag dem argentinischen Qualifikanten Guido Andreozzi 7:5,4:6,2:6. Am womöglich vom Regen beeinträchtigen Dienstag treten Dennis Novak gegen Thiago Seyboth Wild (BRA/2. Match nach 11.00 Uhr) und Dominic Thiem gegen Facundo Bagnis (ARG/19.30 Uhr, jeweils live im sportkrone.at-Ticker) an, Sebastian Ofner steht fix im Mittwoch-Achtelfinale.