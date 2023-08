Kitzbühel LIVE: Thiem schlägt gegen Bagnis auf

Den Argentinier Facundo Bagnis hatte der US-Open-Sieger 2020 In Kroatien nach einem fordernden Match mit 6:4,7:5 in Griff, nun will der Südamerikaner Revanche. Als Qualifikant kommt er mit zwei Siegen vom Wochenende und Spielpraxis in die „Nightsession“. „Ich werde mir schon einige Anhaltspunkte geben, was ich in Umag gut gemacht habe“, sagte Thiem am Montag in einem Vorausblick. „Aber es wird ein ganz anderes Match. Die Bedingungen sind schon sehr unterschiedlich - direkt von Meereshöhe auf 700 m. Der Platz selber und die Bälle sind anders.“