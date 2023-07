Kaugummikauen kostet Bayern-Profis Tausende Euro!

Kein Essen in der U-Bahn

Auch das Rauchen, Alkohol-Trinken in der Nacht sowie der Verzehr von Speisen in öffentlichen Verkehrsmitteln ist strengstens untersagt. Zwar werden diese Vorschriften für die Bayern-Profis hoffentlich nicht relevant sein, an einige Tage ohne Kaugummis wird sich der ein oder andere Spieler jedoch wohl erst gewöhnen müssen.