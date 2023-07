Auf Identitärendemo hagelte es 45 Anzeigen

So lautet die Bilanz der Demonstration der Identitären und anderer rechtsextremer Gruppen am Samstag in der Wiener Innenstadt. An der Kundgebung unter dem Motto „Remigration“ hatten mehrere hundert Menschen teilgenommen, darunter auch Personen aus dem Ausland. Zum Gegenprotest hatten sich wiederum antifaschistische Gruppen und Gegendemonstrantinnen sowie Gegendemonstranten versammelt.