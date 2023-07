Spa-Tragödien: F1-Star sorgt für rührenden Moment

Alpine-Pilot Pierre Gasly ist aus dem Pool der aktuellen Formel-1-Fahrer einer, der mit Hubert gut befreundet war. Vor dem Rennen in Spa hat er sich etwas Besonderes überlegt: Am Donnerstagabend veranstaltete Gasly an der Strecke den „Run for Anthoine“. Viele Fahrer und Mitarbeiter aus der Motorsport-Königsklasse sowie aus den Nachwuchsserien waren mit dabei und joggten entlang die Strecke.