Barca-Trainer Xavi schimpft nach Test über Arsenal

„Machen, was sie wollen“

Arsenal-Trainer Mikel Arteta konnte dem zwar nur zustimmen, konterte allerdings: „Für ein Freundschaftsspiel wurde es richtig hart, aber am Ende des Tages gehört der Fußball den Spielern. Sobald das Spiel losgeht, machen sie, was sie wollen.“ Vier Gelbe Karten waren im SoFi Stadium (Los Angeles) verteilt worden, drei davon an Arsenal-Spieler.