Test-Abfuhr: Sturm wurde erstmals bestraft!

„Fehler aufgezeigt“

Die erste Test-Pleite schmerzt aber nicht sonderlich. „Wir haben gute Ergebnisse in der Vorbereitung gehabt, aber auch da gesehen, dass nicht immer alles passt. Heute sind uns diese Fehler aufgezeigt und bestraft worden“, sagte der Sportchef, der Meldungen dementiert, wonach Sturm für einen möglichen Emegha-Nachfolger bereits mit dem Geldkoffer unterwegs sei. Weder für Seedy Jatta (Valerenga) noch für Maurice Malone (Augsburg, zuletzt an WAC verliehen) habe man Angebote abgegeben. „Wir haben eine Liste, sind noch in der Sondierungsphase und machen keinen Schnellschuss“, betonte Schicker einmal mehr. Und ja, auch Nürnbergs Jens Castrop sei ein interessanter Mann. „Aber wir haben derzeit keinen Bedarf, sind in der Raute gut aufgestellt.“

Test: Straßburg - Sturm 3:0 (3:0). Tore: 1:0 (5.), 2:0 (11.) und 3:0 (36.) Diallo. Sturm: Scherpen (46. Maric); Gazibegovic (46. Stückler), Wüthrich (46. Geyrhofer), Borkovic (46. Stankovic), Schnegg (46. Dante); Hierländer (46. Demaku), Serrano, Kiteishvili (46. Horvat), Böving (46. Prass); Sarkaria (46. Fuseini), Wlodarczyk (46. Teixeira).