Prüfer zerpflücken Salzburgs Informationspolitik

So wurden etwa Schriftstücke nicht ordentlich protokolliert oder auch Anweisungen ausgesprochen, ohne dass man dazu befugt wäre. Unklar war, wie die 19 Mitarbeiter eingesetzt werden, die in Schichtdiensten und auch am Wochenende arbeiten. Bei Vergaben von Marketingkampagnen habe sich das LMZ nicht an rechtliche Vorgaben gehalten.