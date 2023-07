Austria gegen Borac Banja Luka ab 20.30 Uhr LIVE

FK-Borac-Trainer Vinko Marinovic, ein gebürtiger Wiener, warnte sein Team vor allem vor Tabakovic. „Er ist der gefährlichste Spieler der Austria.“ Der 52-Jährige erklärte aber auch: „Jede Mannschaft hat ihre Schwächen, auch die Austria. Also werden wir versuchen, diese zu nutzen.“ Die Bosnier erwarten sich zudem einiges an Unterstützung in Favoriten. „Viele unserer Fans sind in Österreich, und Wien ist auch nicht so weit weg“, meinte Marinovic. Das Rückspiel steigt eine Woche später (3.8./20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).