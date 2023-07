Eigentumsobjekte in Niederösterreich

Ein Hole-in-One im wahrsten Sinne dieses Wortes ist diese Traumvilla in Oberwaltersdorf. Dieses zum Verkauf stehende Luxusdomizil befindet sich in einem der exklusivsten Golfresorts Österreichs. Extravagante 5.000 m2 Grund und ca. 785 m2 Wohnfläche auf 3 Etagen lassen keine Wünsche offen. Wohnen in absoluter Ruhelage und in einer malerischen Umgebung - so können Sie sich das Leben auf diesem Areal vorstellen. Im Erdgeschoss der Villa erwarten Sie ein wirklich beeindruckendes Entré, ein großzügiges Wohnzimmer mit anschließender Terrasse, ein Essbereich, der in die riesige Wohnküche übergeht, die mit einer zentralen Kochinsel den amerikanischen Wohnstil widerspiegelt. Zudem sind ein separater Gästebereich (Schlafzimmer, Badezimmer, Garderobe) und selbstverständlich eine Gäste-Toilette im unteren Stockwerk der Villa untergebracht. Ein großzügiges Büro rundet das ca. 254 m² Ensemble im Erdgeschoss ab. Das gesamte EG hat eine Raumhöhe von 3,20 m. Im Obergeschoss empfängt Sie eine 243 m² Wohnfläche mit einer Raumhöhe von 3m. Auf dieser befinden sich 5 Schlafzimmer mit 4 Bädern und Schrankräume, sowie Balkone mit Blick in den weitläufigen Garten. Die Luxusanlage ist weiter komplett unterkellert, mit unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeit. Einzigartige Highlights hier sind das Heimkino, ein eingerichteter Billardraum sowie ein Weinklimaschrank für ca. 500 Flaschen. Der Außenbereich beeindruckt durch seine imposante Größe, die riesige Terrasse sowie den zentralen Pool!