Küchenhelfer stahlen Geschirr und Wechselgeld

Gegen vier seiner Tellerwäscher und Küchengehilfen erstattete am Dienstag ein Gastronom Anzeige. In seinem Betrieb in Maria Alm fehlten offenbar große Mengen an Geschirr sowie Getränke und Wechselgeld. Die Verdächtigten sind junge Männer aus Ungarn zwischen 22 und 25 Jahren.