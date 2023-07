Kein Geld für Pizza - aber jetzt fließt Champagner

„Kein Wunschkonzert“

Als aktiver Spieler galt Sikorksi, der eng mit David Alaba befreundet ist, bei den Bayern als großes Talent, ehe Stationen in Polen, Schweiz, Russland, Rumänien, Spanien, Österreich und eben Zypern folgten. „Es wäre sicher mehr drinnen gewesen. Das Leben ist aber kein Wunschkonzert“, meint der Blondschopf. Seine Vision als Sportdirektor? „Ich will dieses großartige Projekt weiter forcieren, den Verein in Europa bekannter machen.“ Als sogenannter „Influencer“ sollte das kein Problem sein. Sikorski lacht: „Wenn ich diesen Begriff schon höre. Ich mach das bei Zeit gerne, jetzt liegt der Fokus aber woanders.“ Nämlich auf der Königsliga-Quali, in der man am Mittwoch Bate Borisov(Belarus) empfängt.