Zerfetzter Rotor von Notarztheli: Ermittlungen

Bodenkontakte mit fatalen Auswirkungen

Blattkontakte von Helikoptern mit Gegenständen haben meist fatalste Auswirkungen: 2017 wurde eine Bell Cobra am Flugplatz Höfen total zerstört, als der Rotor das Hausdach berührte. Heli-Tirol-Pilot und Chef Roy Knaus schildert seine Erfahrungen: „Ich hatte vor 20 Jahren selbst zwei Blattberührungen, eine unverschuldet, ich hatte nicht mal was gemerkt und erst am Boden leichte Spuren am Blatt gesehen. Später am Kitzsteinhorn flog ich zu knapp zu einer Mischmaschine und beschädigte die Blätter. In beiden Fällen waren sie reparierbar. Aber man kann so etwas nicht kontrollieren. Ob das Rotorblatt reparierbar wie beim C1 ist, oder ob der Heli am Ende abstürzt, hat nur noch mit Glück zu tun.“