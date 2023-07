44-Jähriger verunglückt bei Polterabend tödlich

Nach dem Sturz stand der 44-Jährige kurz auf den Beinen, dann stolperte er und erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Verunfallte wurde bewusstlos und musste per Hubschrauber in die Neurochirurgie der Christian-Doppler-Klinik geflogen werden. Am Sonntag erlag er seinen Verletzungen.