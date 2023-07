Gastropreise: „Darf es ein Kakao um 5,50 € sein?“

Stolze 11,2 Prozent erreichte die Inflationsrate in Österreich im ersten Monat des Jahres. Bis Juni sank sie zwar auf acht Prozent, blieb mit diesem Wert jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Wer sich am Wochenende gemütlich in einem Kaffeehaus, einem Restaurant oder einer Bar Kuchen, Kakao, Espresso und Co. gönnen möchte, der muss nach wie vor verhältnismäßig tief in die Geldtasche greifen. Ein paar Beispiele gefällig? Die „Tiroler Krone“ hat sich in Innsbruck und in Schwaz in insgesamt fünf Lokalen umgesehen.