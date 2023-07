Steinbacher Florianis mit spezieller Freundschaft

Bewerb um Steinbachpokal

Rasch war klar, dass das „Steinbachtreffen“ zur Tradition werden solle, das seitdem alle zwei Jahre stattfindet und sogar mit einem Bewerb um den Steinbachpokal aufgewertet wurde. In welchen Disziplinen sich die Florianis dabei messen, darf der Gastgeber entscheiden, der Sieger ist der Veranstalter des nächsten Treffens. Zuletzt waren das die Steinbacher aus Mauerbach. Fünf Feuerwehren konnten dort begrüßt werden, die den Abend bei einem benachbarten Feuerwehrfest ausklingen ließen. In zwei Jahren geht es dann zu den Steinbachern aus Moritzburg in der Nähe von Dresden.