Grüne wollen Straßen-Gelder für die Gesundheit

Reformbedarf beim Nationalpark Hohe Tauern

Der aktuelle Rechnungshofbericht zum Nationalpark Hohe Tauern zeigt – wie berichtet – an verschiedensten Stellen besorgniserregende Probleme auf und rät dem ältesten Nationalpark dringend zur Neustrukturierung. „Die Empfehlungen des Rechnungshofes müssen umgesetzt werden. Die drei Landeshauptleute müssen sich an einen Tisch setzen, denn so wird zu viel Steuergeld in eine dreigleisige Verwaltung gepumpt. Einmal mehr zeigt die Landesregierung hier ihren Drang nach immer noch mehr Verwaltung“, sagt Neos-Klubchef Dominik Oberhofer.