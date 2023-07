Neue Generation wagt sich an die Kürbis-Regler

„Aktive Kulturinstitutionen in den Regionen sind wichtig“

Doch mit Gabriel Schmidt hat die Hoffnung nun ein Gesicht: Er kommt selbst aus der Region, ist Musiker und wird das Label fortan führen: „Ich finde es extrem wichtig, dass es auch in den Regionen aktive Kulturinstitutionen gibt, die trotz begrenzter Mittel was weiterbringen wollen“, sagt er. Erste Alben für den Herbst hat er bereits verantwortet, zudem will er in und um Wies wieder „Konzerte der etwas anderen Art“ veranstalten. Und auch die „Vernetzung der lokalen Szene mit Graz und Wien“ liegt ihm am Herzen.