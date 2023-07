Hammer: Borussia Dortmund heiß auf Marcel Sabitzer

Sabitzer, der zurzeit im Trainingslager am Tegernsee weilt, wurde vor wenigen Wochen noch mit einem Transfer zur AS Roma in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025, nach seiner Leihe zu Manchester United soll er jedoch als Verkaufskandidat gelten. Zumal mit ÖFB-Teamkollege Konrad Laimer zusätzliche Konkurrenz im Mittelfeld auf ihn zukommt.