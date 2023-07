Rad-Legende spricht sich für Giro in Salzburg aus

„Eine einmalige Sache in unser aller Leben“, glänzen bei Rad-Legende Gerrit Glomser die Augen, als er von der Möglichkeit hörte, dass der Giro d’Italia in Salzburg haltmachen könnte - die „Krone“ berichtete. Der österreichische Straßenmeister von 2005 sieht eigentlich nur Vorteile für das Bundesland: „Es wäre sensationell für die ganze Region und könnte auch ein Startschuss für die Jugend sein.“ Ein „Problem" sieht der 48-Jährige allerdings bei einer Etappe über den Großglockner mit dem Ziel in der Mozartstadt: Es ist zu flach!