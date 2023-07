Der Giro nimmt Kurs auf Salzburg

Bereits 2025 soll das Etappenrennen durch Salzburg rollen. Möglich macht dies „Mr. Osttirol“ Franz Theurl. Der langjährige Obmann des Osttiroler Tourismus-Verbands ist gut mit dem italienischen Radsport vernetzt, organisierte einst den Giro del Trentino (heute: Tour of the Alps) mit. Auch 2011 als eine Giro-Etappe bereits am Glockner (vor dem Franz-Josefs-Haus) endete, hatte der Osttiroler seine Finger im Spiel. Im Mai war er bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt zu Gast, um mit Giro-Direktor Mauro Vergni Gespräche zu führen.