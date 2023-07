Abgesetzter United-Kapitän fordert Mega-Abfindung

Gehalteinbußen bei nächstem Klub

Der Grund für seine Forderung: Bei einem neuen Klub müsste er wohl Gehalteinbußen in Kauf nehmen, das weiß auch Maguire. Newcastle United und West Ham United zeigen bereits Interesse am Innenverteidiger. Gibt Manchester United nach oder sitzt Maguire, der auf dem Abstellgleis steht, seinen Vertrag in Manchester am Ende sogar aus?