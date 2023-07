Altach angelt nach einer Bundesliga-Stürmerin

Liga startet vor dem Cup

Bis zum Ligastart, der am 27. August in Innsbruck ansteht, gibt es vier weitere Tests: am 29. Juli in Ingolstadt, am 5. August in St. Gallen, eine Woche später zuhause gegen Luzern und am 19. August bei Basel. Anders als in den vorigen Jahren startet der ÖFB-Cup erst nach der Liga - die erste Runde wird am 9./10. September gespielt, die Auslosung dafür erfolgt am 25. Juli.