Motorrad-Kollision: Zwei Biker schwer verletzt

Mit zwei Schwerverletzten endete ein Zusammenstoß zwischen zwei Motorradlenkern (27, 61) am Mittwoch in Hall in Tirol. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Bike in Hall auf der B171 in Richtung Osten. Gleichzeitig wollte ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad an eine Kreuzung in die B171 einfahren, wobei es zur verheerenden Kollision zwischen den zwei Bikern kam.