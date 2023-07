Grenzenlose Volkskultur: Tanz für Jung und Alt

„Wir wollen zeigen, dass Volkstanz und Schuhplatteln in Kärnten großen Stellenwert haben“, erklärt Günther Lippitz, Obmann des Kärntner Volkstanz- und Trachtenverbandes. Und das taten sie auch: am Samstag trumpften nämlich über 500 Tänzerinnen und Tänzer mit einer einzigartigen „Kulturdemonstration“ an unterschiedlichen Plätzen in der Kärntner Landeshauptstadt auf.