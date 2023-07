Fans wählen die Lackierung von Verstappens RB19

„In diesem Jahr haben wir uns etwas Ungewöhnliches vorgenommen - bei den US-amerikanischen Läufen in Miami (Florida), Austin (Texas) und Las Vegas (Nevada) sollt ihr mitgestalten, wie unsere Rennwagen aussehen“, versprach Red Bull Racing seinen Fans vor Saisonstart - und hielt bereits in Miami Wort, wo ein Entwurf von Martina Andriano das Rennen bei den Fans machte. Nun ist es wieder so weit!